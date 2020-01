Scomparsa di Samira El Attar, non rintracciabile il marito accusato di omicidio (Di venerdì 3 gennaio 2020) È scomparso da 24 ore Mohamed Barbri, il marito di Samira El Attar, la donna che si ipotizza abbia assassinato a Stanghella lo scorso 21 ottobre. Barbi è uscito ieri mattina in sella alla sua bicicletta e non ha fatto più ritorno. Per l’uomo, indagato a piede libero per omicidio e occultamento di cadavere non era stata ritenuta necessaria la misura cautelare. A dare l’allarme la suocera. È scomparso da più di 24 ore Mohamed Barbri, il marito di Samira El Attar, la donna che è accusato di aver assassinato a Stanghella (Padova) lo scorso 21 ottobre. Barbri, la cui Scomparsa è stata denunciata dalla suocera, Malika, volata in Italia dal Marocco per occuparsi della vicenda giudiziaria di sua figlia, è uscito il 1 Gennaio 2020, intorno alle sette, dall’abitazione nel comune del Padovano. Proprio come suo moglie, è scomparso in sella alla sua bicicletta, portando con sé i documenti e ... Leggi la notizia su limemagazine.eu

