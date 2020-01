Roma | Diawara | «Fonseca? Sento la sua fiducia e non voglio deluderlo»

Roma : la mediana Veretout-Diawara consente ai terzini di spingere : Nel 4231 della Roma, entrambi i terzini (soprattutto Kolarov) danno ampiezza. Un cambiamento rispetto a inizio anno Ha sperimentato molto Fonseca in questo inizio di stagione. Inizialmente, la Roma adottava una difesa a 3 in fase di impostazione per avere più equilibrio: un terzino restava bloccato, l’altro spingeva. Oggi invece, nel 4231 della Roma, c’è più simmetria. Entrambi gli esterni si sovrappongono. Si vede nella slide ...

Roma : Diawara e la crescita nel palleggio : Anche grazie a Diawara, la Roma imposta molto bene. Il doppio mediano funziona bene, con un palleggio sicuro Ormai Fonseca sta dando continuità al 4231, con la mediana della Roma formata da Veretout e Diawara. Oltre alla solidità a centrocampo, in queste settimane è nettamente cresciuta la fase di impostazione dei giallorossi, cosa vistasi già contro l’Inter. Un esempio nella slide sopra, che rappresenta un scaglionamento in avvio di ...

Fiorentina Roma : Diawara in mezzo è un muro : Diwara si è ormai preso il centrocampo della Roma. L’ex Napoli dà grande equilibrio alla squadra, con strepitose letture difensive Diawara è forse il giocatore che ha dato la definitiva solidità alla Roma. In coppia con Veretout, forma il centrocampo titolare. Oltre ad avere sensibilmente migliorato l’uscita del pallone, l’ex Napoli ha un senso tattico di altissimo livello, con letture difensive eccezionali. E’ sempre ...

Messaggero : Diawara - sembrava uno scarto del Napoli di Ancelotti e invece si è preso la Roma : Sul Messaggero lo strano caso di Amadou Diawara, che la Roma ha accolto con scetticismo, scrive il quotidiano, dopo che un grande allenatore come Ancelotti lo aveva relegato in panchina nel Napoli. In azzurro Amadou, sotto la guida di Carlo, ha collezionato 13 partite di campionato, di cui solo 8 da titolare. Zero presenze in Champions League, 4 in Europa League, solo una da titolare. Due le presenze, invece, da titolare, in Coppa ...

Roma - Diawara all’intervallo : «Sapevamo che oggi non sarebbe stata semplice» : Amadou Diawara ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del primo tempo di Fiorentina-Roma. Le sue parole Amadou Diawara ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del primo tempo tra Fiorentina e Roma. Ecco le parole del centrocampista giallorosso. «Sapevamo che oggi non era semplice, la Fiorentina è una buona squadra. Siamo entrati con il piede giusto, con la cattiveria richiesta dal mister per vincere la partita. Dobbiamo ...

Diawara si prende il centrocampo della Roma : Amadou Diawara, dopo aver recuperato dall’infortunio è diventato punto saldo nella formazione di Fonseca Diawara detiene le chiavi del centrocampo giallorosso. Dopo essere stato impiegato poco da Sarri, come sostituto di Jorginho, e scaricato da Ancelotti, il guineano sta riuscendo ad imporsi in Serie A con la maglia della Roma mentre al Napoli manca, lo dicono tutti, proprio uno come lui. In Roma-Spal ancora titolare al fianco di ...

Roma - Diawara : «Dovevamo vincere. Fonseca mi insegna molto» : Il centrocampista della Roma Diawara ha parlato al termine della sfida di Europa League contro il Wolfsberger Amadou Diawara ha commentato il pareggio ottenuto in Europa League contro il Wolfsberger: «C’è un po’ di rimpianto perché dovevamo vincere, non abbiamo fatto una grande partita ma siamo felici di esserci qualificati. Non è semplice giocare ogni tre giorni». «Adesso prepariamoci alla prossima partita. Giocando più partite ...

Roma : Diawara dà solidità difensiva a Fonseca : Diawara sta dando prestazioni difensive di grande livello alla Roma. Contro l’Inter ha effettuato molti intercetti Diawara è stato forse il migliore della Roma contro l’Inter. Oltre alla pulizia in fase di possesso, ha dato un contributo difensivo importante nel 4231 dei giallorossi. E’ stato il giocatore con più palloni recuperati, come i 3 tackle e i 6 intercetti confermano. Un esempio nella slide sopra, in cui anticipa un ...

Inter Roma : Diawara e i problemi del pressing nerazzurro : Se il pressing dell’Inter ha funzionato non sempre bene, molti meriti sono di Diawara. L’ex Napoli è stato determinante nel palleggio Contro la Roma, il pressing dell’Inter ha funzionato solo a tratti. Nonostante qualche disimpegno sbagliato di troppo, il doppio mediano giallorosso ha dato diversi problemi agli avversari, con i nerazzurri che non sono riusciti a prendere bene le contromisure. In particolare, Diawara è stato ...

Mercato Roma - Diawara interessa sempre in Premier League. I dettagli : La Roma deve guardarsi dall’attacco di una squadra di Premier League per Amadou Diawara: le ultime sul centrocampista La Roma di Paulo Fonseca sta ben impressionando in questa prima fetta di campionato: il pareggio ottenuto a San Siro ha dato prova di una squadra organizzata e talentuosa. Fonseca sta puntando tanto su Diawara: il centrocampista ex Napoli, secondo quanto riportato dal Daily Mirror, è finito nel mirino del Tottenham che ...

Roma : come Diawara ha cambiato i giallorossi : Diawara ha cambiato la struttura tattica della Roma. In fase di non possesso si forma un 4141, con l’ex Napoli davanti alla difesa Con il ritorno di Diawara, la Roma ha abbandonato la soluzione Mancini davanti alla difesa. Fonseca sta dando fiducia al 4231 in cui la mediana è composta da Veretout e dall’ex Napoli. Tuttavia, in fase di non possesso si vede una struttura tattica diversa, ossia il 4141. Si vede nella slide sopra. ...