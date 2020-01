Piano industriale Trotta Bus, previste misure drastiche: soddisfatti i sindacati (Di venerdì 3 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Lotta senza quartiere ai portoghesi degli autobus urbani. Lo promette il Piano industriale di Trotta Bus per il servizio autobus urbani di Benevento che è andato in vigore dallo scorso primo gennaio. La rilevazione a cura della Regione Campania del malcostume di non pagare il biglietto sulle diverse tratte degli autobus urbani del capoluogo sannita è decisamente umiliante per Benevento: ultimo posto assoluto con una percentuale di evasione pari all’80 per cento. La situazione insostenibile dal punto di vista economico ha richiesto l’adozione di misure drastiche. Il Piano industriale di Trotta Bus peraltro prevede anche altre misure. Quelle più significative ed importanti sono due: la prima riguarda l’estensione delle corse degli autobus fino ai due Centri Commerciali; la seconda, in realtà la più l’attesa, riguarda la stabilizzazione di ... Leggi la notizia su anteprima24

