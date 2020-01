Papa Francesco come Kill Bill | il murales apparso a Roma e successivamente cancellato

Papa Francesco : No all’eutanasia e al suicidio assistito : Papa Francesco ribadisce la tradizionale posizione della Chiesa cattolica nel Messaggio per la 'Giornata mondiale del malato', che si celebrerà l'11 febbraio

A Napoli i “paccheri del Papa” diventano un piatto : ironia sullo “sfogo” di Papa Francesco : Quanto accaduto in piazza San Pietro il 31 dicembre, con Papa Francesco che ha schiaffeggiato una fedele che lo strattonava, ha fatto il giro del mondo, scatenando l'ironia del web. A Napoli, dove l'ironia non manca di certo, un ristorante ha inventato i "paccheri di Papa Francesco", un piatto a base dell'omonimo formato di pasta.Continua a leggere

Papa Francesco - schiaffi e scuse : ecco perché oggi è più vulnerabile : CITTÀ DEL VATICANO L?episodio del giorno di San Silvestro a San Pietro - in cui si vede il Papa assestare due schiaffi (a Roma si direbbe due ?pizze?) sul dorso della mano di...

Papa Francesco come Kill Bill a Roma : “Volevo sdrammatizzare - ma il murales è stato cancellato” : In Vicolo della Campanella lo street artist Harrygreb ha disegnato Papa Francesco come il protagonista del film di Quentin Tarantino, 'Kill Bill'. Si tratta ovviamente di una provocazione e di un modo per sdrammatizzare lo schiaffetto dato alla fedele a San Pietro durante la celebrazione del Te Deum. Ma il murales è durato nemmeno tre ore.Continua a leggere

Papa Francesco e lo schiaffo alla fedele - parla il Comandante Alfa : "Tutta colpa della sicurezza" : Papa Francesco che schiaffeggia in maniera nervosa le mani di una fedele un po' molesta ha generato non poca polemica. Per la maggior parte si è tratto solo di un gesto spontaneo dovuto ai fastidi provocati dall'artrosi di cui soffre Bergoglio. Eppure sono in molti, tra cui Maria Giovanna Maglie, a

Papa Francesco spintonato da una fedele - il Pontefice la prende a schiaffi : la rabbia e il dolore [VIDEO] : Papa Francesco I strattonato a Piazza San Pietro da una fedele cinese Nell’ultimo giorno del 2019 è accaduto uno spiacevole incidente a Papa Francesco I. Infatti dopo la solenne celebrazione del Te Deum nella basilica di Città del Vaticano, come ogni anno il Pontefice è sceso sulla piazza San Pietro. Oltre a salutare alcuni fedeli accorsi sul posto, il Santo Padre ha ammirato il grande presepe plastic free che in questa occasione è stato ...

Maria Giovanna Maglie demolisce giornaloni e Papa Francesco : "Chi dovrebbe essere il Pontefice non conta?" : Maria Giovanna Maglie più scatenata che mai contro Papa Francesco. Il gesto di Bergoglio, per allontanare la fedele che tentava di trattenere la sua mano, ha generato grande sdegno nella giornalista. "Leggo grandi titoli in soccorso non richiesto del gesto di Bergoglio - cinguetta al vetriolo -. Add

Papa Francesco : Arrivano le Scuse Dopo il Gesto alla Fedele! Ma il Papa è Sicuro? : Il Gesto sconvolgente in cui Papa Francesco ha schiaffeggiato una fedele colpevole di averlo strattonato ha fatto il giro del mondo. Il Gesto infatti è stato filmato e su internet si sono formati due schieramenti da una parte chi lo sosteneva e dall’altra chi lo attaccava. Adesso sono arrivate anche le Scuse da parte del pontefice, ma occorre farsi domande sulla sua sicurezza. La notte di San Silvestro il Papa si è reso protagonista di un ...

Papa Francesco e la reazione dello ‘schiaffetto’ : c’entra un problema di salute : Perché Papa Francesco si è arrabbiato con la fedele che lo ha strattonato? Lasciamo perdere il leggero schiaffetto che ha fatto tanto parlare, le scuse date nel giorno in cui si celebra la pace e o contro la violenza sulle donne. Mettiamo da parte anche le polemiche, i giochi, l’ironia, i giochi che ha fatto Matteo Salvini con la fidanzata parodizzando la cosa. È stata la prima grande immagine virale del 2020 ed è naturale che certe cose ...

Quello "schiaffetto" di Francesco che lo rende un Papa più umano : Giordano Bruno Guerri C' era una volta il Papa Buono, Giovanni XXIII, che commuoveva le folle - di fedeli e no - suggerendo di accarezzare i figli e dire «questa è la carezza del Papa». Piaceva perché era sempre sorridente, pacioso e mite. Venne poi Giovanni Paolo I, sorridentissimo, paciosissimo e mitissimo, e come Giovanni rivoluzionario, forse troppo per i gusti della curia, a partire da quando dichiarò che «Dio è madre». Oggi ...

Salvini : “Rispetto Papa Francesco - iniziamo il 2020 con una risata” : Matteo Salvini dopo aver imitato Papa Francesco nel suo gesto contro una fedele ha spiegato di rispettare il Pontefice e di aver solo ironizzato la scena con Francesca Verdini. Salvini ha spiegato anche di essere d’accordo con le parole del Pontefice riguardo l’accoglienza con limiti e prudenza. Infine, rivolgendosi agli italiani anziché al mondo, il leader leghista ha detto: “Io critico i benpensanti della sinistra e le ...

Papa Francesco non ha perso la pazienza : per me ha avuto paura. Come qualsiasi elettore leghista : Le immagini del Papa che schiaffeggia la mano della fedele invasata hanno fatto il giro del mondo e sollevato le più svariate reazioni. Ora, tutto si può dire ma non che Francesco sia una persona violenta e aggressiva. In tutta la sua vita ha dimostrato la sua straordinaria umanità, la sua sensibilità e attenzione ai più deboli e un impegno per la Pace e la nonviolenza ammirevoli. E allora? Cos’è accaduto l’altro giorno, in quella piazza, che lo ...

Papa Francesco strattonato si spazientisce. Cosa è successo e le scuse durante l'Angelus : «Tante volte perdiamo la pazienza, chiedo scusa per il cattivo esempio di ieri», così Papa Francesco si é scusato durante il tradizionale Angelus del primo dell'anno in riferimento all'episodio della sera prima in piazza San Pietro: una donna lo acchiappa al volo mentre cammina salutando i fedeli e lo spinge, strattonandolo, verso di sé. Il Pontefice, allora, le colpisce il dorso della mano per liberarsi dalla ...