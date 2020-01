Omicidio Elena Ceste: marito vuole chiedere revisione del processo (Di venerdì 3 gennaio 2020) Il marito di Elene Ceste, Michele Buoniconti, si trova in carcere per l’Omicidio della moglie, avvenuto a Motta di Costigliole D’Asti (Torino), nel 2014. L’uomo deve scontare una condanna definitiva a 30 anni di reclusione. Attualmente Buoniconti si trova in carcere, ad Alghero (Sardegna), dove studia Economia e si prepara ad una nuova, clamorosa, riapertura del caso. L’omicida, infatti, desidera chiedere la revisione del processo per l’assassinio della moglie. Alcuni fonti vicino alla difesa di Buoniconti infatti, rivelano una nuova indagine scientifica condotta dalla Falco Investigazioni. Eugenio d’Orio, Biologo e genetista forense, Presidente dell’Associazione-Unione dei Biologi Forensi Italiani, ha detto di aver individuato degli elementi genetici che le attività d’indagine della Procura non avevano rilevato: queste tracce verranno a ... Leggi la notizia su notizie

