Mizuo Peck: biografia, carriera ed età. Chi è in Notte al Museo (Di venerdì 3 gennaio 2020) Mizuo Peck: biografia, carriera ed età. Chi è in Notte al Museo Mizuo Peck interpreta, nella commedia del 2014 diretta da Shawn Levy Notte al Museo – Il segreto del faraone, la nativa americana e simbolo di indipendenza delle donne Sacajawea che, tra il 1804 e il 1806 insieme a Meriwether Lewis e William Clark, partì per una spedizione che aveva il fine di esplorare l’America nord-occidentale. L’attrice partecipa con lo stesso ruolo anche nei prequel Una Notte al Museo del 2006 e Una Notte al Museo 2-La fuga, del 2009. LEGGI ANCHE: Ben Stiller: biografia, carriera ed età. Chi è in Notte al Museo Sacajawea in Notte al Museo Mizuo Peck nelle vesti dell’indiana d’America Sacajawea è una tra le statue di cera presenti nel Museo di storia naturale di New York che di Notte prendono vita. La nativa americana è un personaggio storicamente esistito ... Leggi la notizia su termometropolitico

