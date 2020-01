Milan, al via l’Ibra show: “Più richieste a 38 anni che a 28. Subito pronto, non sono tornato per fare la mascotte” (Di venerdì 3 gennaio 2020) La presentazione dello svedese che spera di esordire già lunedì contro la Samp a San Siro: «È una sfida contro me stesso, con i giovani sarò più cattivo. Con spirito e mentalità si può restare ad alto livello, mi sento più vivo che mai» Leggi la notizia su lastampa

rossi20_rossi : RT @Fantacalcio: Milan, è arrivato Ibrahimovic: conferenza di presentazione e numero - RicardoRoquetti : RT @LaStampa: Milan, al via l’Ibra show: “Più richieste a 38 anni che a 28. Subito pronto, non sono tornato per fare la mascotte” https://t… - FCInterLove : Bisogna dare un senso a queste parole e solo il tempo lo potrà fare! #Ibra #Milan ??Il primo show di Ibra:'Nessuno… -