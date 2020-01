Gregoretti, Antonio Padellaro a Stasera Italia: "L'attenzione tornerà su Matteo Salvini e sull'immigrazione" (Di venerdì 3 gennaio 2020) Antonio Padellaro, ospite a Stasera Italia su Rete 4, interviene sul caso della nave Gregoretti per il quale il Parlamento dovrà esprimersi sull'autorizzazione a procedere nei confronti dell'allora ministro dell'Interno, Matteo Salvini, il prossimo 20 gennaio. "Il tema dell'immigrazione, che era sta Leggi la notizia su liberoquotidiano

fasulo_antonio : Il primo a prendersi i meriti altrui, il primo a scappare dalle responsabilità e dai processi. #Salvini… - farro50farro : Gregoretti, Antonio Di Pietro: 'Identico al caso Diciotti. Di Maio ipocrita' - L_Bonfanti : @Patty66509580 @PatriziaRametta @antonio_ansp non può, non c'è nulla in quelle 30 pagine. pensava che non le legge… -