Francia: legione d'onore a numero 1 Blackrock France, è bufera (3) (Di venerdì 3 gennaio 2020) (Adnkronos) – Anche il sottosegretario all'Economia Francese, Agnès Pannier-Runacher, parlando ai microfoni della radio Francese 'Radio Classique' parla di un episodio 'aneddotico' quello della polemica sul caso Blackrock. "Questo episodio – sottolinea – illustra il mondo in cui l'opposizione tutta prova a distogliere l'attenzione dei veri problemi. Il tema di fondo è come fare un regime previdenziale più giusto, più equilibrato per i giovani e ridurre le ingiustizie. E' una vicenda triste", aggiunge Pannier – Runacher ricordando che è stata la destra all'origine della prima legione d'Onore di Cirelli. Anche lo stesso Cirelli, ieri, secondo quanto riferiscono i media Francesi, ha difeso l'operato di Blackrock in Francia e ha parlato di polemiche "infondate".

