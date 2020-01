Di Maio fa un bilancio dei successi M5s e guarda al futuro: “Ora togliere concessioni ai Benetton” (Di venerdì 3 gennaio 2020) "Quel che è certo, è che in appena 20 mesi abbiamo già approvato 40 provvedimenti. Niente male per un Movimento per la prima volta al Governo, no?": Luigi Di Maio fa un bilancio dei successi del Movimento Cinque Stelle e mette in chiaro le prossime priorità. "Ora il prossimo passaggio cruciale sarà togliere le concessioni ai Benetton. Abbiamo tagliato i parlamentari, istituito il carcere per i grandi evasori e fatto in modo che chi compie un reato e viene condannato non possa più farla franca con la prescrizione. Riusciremo anche in questo", afferma il leader pentastellato. Leggi la notizia su fanpage

