Dakar 2020, Fernando Alonso: “Non ci manca nulla, tutto sta per cominciare” (Di venerdì 3 gennaio 2020) “Non ci manca niente. Giorno per preparare il caravan (la nostra casa delle prossime settimane) e di conferenza stampa. tutto questo sta cominciando“. Parole di Fernando Alonso, in un momento di pausa colto da Marca, alla vigilia della Dakar 2020 (e delle sue pratiche usuali precedenti la partenza), che affronterà da primo Campione del Mondo di F1 a tentare almeno di completare il rally raid più famoso del mondo, che però della capitale senegalese porta ormai solo il nome. Il pilota spagnolo sta continuando un’avventura che, da semplice protagonista della F1, lo sta portando a diventare un uomo dei motori a tutto tondo, una figura che in certa misura ricorda quella di Jacky Ickx quando, quasi cinquant’anni fa, si cimentava ovunque, in F1 come a Le Mans passando per la Dakar. Alonso ha dichiarato, in più di un’occasione, che non va alla Dakar per vincere, ma ... Leggi la notizia su oasport

