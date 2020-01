CorSport: Napoli-Inter, Koulibaly vuole esserci. A centrocampo ballottaggio Fabian-Elmas (Di venerdì 3 gennaio 2020) Sul Corriere dello Sport la formazione che Gattuso probabilmente schiererà contro l’Inter, lunedì al San Paolo. Tra i pali, per il Napoli, viene confermato Meret. In difesa Di Lorenzo, Manolas, Luperto e Mario Rui. Scelte obbligate, perché mancano i centrali difensivi, scrive il quotidiano sportivo, “perché con Koulibaly (che forza, sogna, spinge), c’è anche Maksimovic (che invece scalpita ma deve andarci cauto) nell’elenco degli inabili”. L’incognita è a centrocampo. Fabian Ruiz ha la febbre e dunque l’allenatore non potrà contare su di lui. E così balena la suggestione Elmas. “in quello spazio ristretto dell’ultima di campionato, Elmas ha lasciato qualcosa di suo. Una intraprendenza che già era nota e una padronanza dei nervi, in una situazione oggettivamente complicata, che invece ha stupito positivamente Gattuso. E’ lui l’incognita, in questo momento, forse l’unico vero ... Leggi la notizia su ilnapolista

