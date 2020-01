Chi è Jasmine Carrisi, la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso (Di venerdì 3 gennaio 2020) Ma quanti sono ‘sti Carrisi, alias i figli di Al Bano? Sembrano non finire mai. Quanti figli ha fatto il cantante di Cellino San Marco, in Puglia? Perché probabilmente è vero che se in Inghilterra hanno la famiglia reale e la Regina Elisabetta, in Italia i nostri ‘Reì, non tanto sul politico, quanto nel gossip, non sono i Savoia ma i Carrisi. E adesso tocca a Jasmine, la figlia diciannovenne del cantante di Nel sole e di Loredana Lecciso, che per ora è protagonista di numerosi gossip e che, essendo figlia di artisti, punta anche lei a essere artista. La musica? La recitazione? La produzione? La pittura? Quale sarà il talento della ragazza, che deve convivere anche con tanti fratelli e sorelle che hanno trovato la loro strada? LEGGI ANCHE: Raffaella Fico e Mario Balotelli di nuovo insieme? Al Bano e la figlia Jasmine Carrisi. Già, le sorelle. Perché la piccola di casa Carrisi ... Leggi la notizia su cronacasocial

alessiogiobbi : RT @WarnerBrosIta: 'Siete due gemelli siamesi, chi vi stacca a voi?' Jasmine Trinca è Annamaria ne La Dea Fortuna, il nuovo film di @Ferzan… - guessthemii : @hunterwgilzean non sono jasmine ma senza il tappeto volante mi sento perso, cosa sorridono ad heidi?! i mo***????,… - gaetano_barbati : Viviamo in un paese dove un ragazzo di 16 anni decide di mettere fine alla sua vita durante una perquisizione di 3… -