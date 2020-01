Calciomercato LIVE, trattative 3 gennaio in DIRETTA: Valverde blocca Vidal e Todibo. A bocca asciutta Inter e Milan? (Di venerdì 3 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.45 MILAN – Anche i rossoneri sembrano sbattere sul muro alzato dai catalani per Todibo. Il Barcellona potrebbe non effettuare operazioni in uscita così importanti in questa finestra di mercato. Lo afferma TMW. 20.18 JUVENTUS – Bernardeschi in uscita a fine stagione? Il congelamento dell’arrivo immediato di Kulusevski concede all’ex viola altri sei mesi per convincere i bianconeri a non cederlo. Fonte: Sky Sport. 19.49 INTER – Valverde avrebbe bloccato la cessione di Vidal, ritenendolo ancora importante per la causa blaugrana. Lo scrive 90min.com. 19.15 NAPOLI – Incontro, per 90min.com decisivo, tra gli agenti di Lobotka e Giuntoli per il passaggio dello slovacco del Celta Vigo ai partenopei. Nelle prossime ore la fumata bianca. 18.46 INTER – I nerazzurri avrebbero proposto, secondo TMW, lo ... Leggi la notizia su oasport

