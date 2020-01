Auto in fiamme nella notte: intervento dei pompieri a Pacevecchia (Di venerdì 3 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – I Vigili del Fuoco di Benevento sono intervenuti questa notte per l’incendio di un’Auto parcheggiata in via Intorcia nei pressi dell’Ospedale San Pio. I pompieri hanno quindi spento il rogo che si stava propagando in una una Fiat Punto. Sono ancora in corso le verifiche per accertare le cause dell’incendio. L'articolo Auto in fiamme nella notte: intervento dei pompieri a Pacevecchia proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

