Aggredisce i Carabinieri: tolto reddito di cittadinanza ad un 27enne (Di venerdì 3 gennaio 2020) Ad un 27enne che nel milanese si è reso responsabile di un’aggressione ai Carabinieri è stato tolto il reddito di cittadinanza. La decisione è arrivata nella giornata di giovedì 2 gennaio 2020. Aggredisce i Carabinieri: tolto reddito di cittadinanza Il giovane era finito a processo a causa di una lite con un’amica 25enne consumatasi all’interno del suo appartamento di via Milano a Garbagnate Milanese. Ad accorgersi di quanto stava accadendo e ad avvertire i Carabinieri sono stati i vicini, infastiditi dalle urla della coppia. Non appena le forze dell’ordine di Rho sono arrivate sul posto, il 27enne non ha esitato ad aggredirle dapprima verbalmente e in seguito giungendo alle mani. Ha infatti iniziato a prenderle a sputi e spintoni, reazione dovuta al fatto che si trovava anche sotto l’effetto di alcool. I Carabinieri l’hanno quindi immobilizzato e ... Leggi la notizia su notizie

