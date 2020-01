Smog: peggiora Pm10 in area Milano, domani scattano misure anti-inquinamento (2) (Di giovedì 2 gennaio 2020) (Adnkronos) – Oltre ai limiti per il traffico – con l’obbligo di spegnimento motori in sosta – le misure riguardano la casa (limitazioni all’uso di stufe e caminetti e la riduzione di un grado delle temperature nelle abitazioni) e l’agricoltura, con il divieto di spandimento di liquami zootecnici, e il divieto assoluto di combustioni all’aperto.Nel dettaglio, l’aggiornamento dei dati relativi alla giornata di ieri ha fatto registrare il raggiungimento del sesto giorno di superamento consecutivo nelle province di Milano, Monza e Cremona, il quinto giorno consecutivo nella provincia di Pavia e il quarto giorno nelle province di Bergamo e Como.Anche nei prossimi giorni, il clima soleggiato non farà che aumentare gli inquinanti in atmosfera. “I dati sulla qualità dell’aria verranno esaminati ogni giorno e verrà data ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

