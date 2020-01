Sassari: 14enne morta per una meningoencefalite batterica (Di giovedì 2 gennaio 2020) Una 14enne è deceduta nel reparto di rianimazione dell’ospedale civile di Sassari per una meningoencefalite batterica: lo riportano i quotidiani locali, secondo cui la giovane è stata ricoverata domenica 29 e le sue condizioni si sono aggravate nei giorni scorsi sino alla morte nella serata di ieri.L'articolo Sassari: 14enne morta per una meningoencefalite batterica Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

