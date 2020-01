Saldi invernali 2020, tutte le date regione per regione: il calendario completo (Di giovedì 2 gennaio 2020) Ecco le date ufficiali dei primi Saldi del 2020: tutte le informazioni sul periodo dell’anno più conveniente per lo shopping Leggi la notizia su today

DRepubblicait : Saldi invernali 2020: 5 segreti per non sbagliare un acquisto [aggiornamento delle 10:48] - tvprato : Al via i saldi invernali. Confcommercio: “Buone le aspettative nella provincia di Prato” - news_confusenet : Come funzionano e quando cominciano i saldi invernali -