Romina Power, la gaffe in tv e la frase inaspettata su Al Bano (Di giovedì 2 gennaio 2020) Romina Power è stata la grande protagonista, insieme ad Al Bano, di L’anno che verrà, il programma di Rai Uno, condotto da Amadeus e andato in onda la notte di Capodanno. L’attrice americana è salita sul palco con l’ex marito e si è esibita sulle note dei loro più grandi successi, conquistando il pubblico a casa anche con una frase inaspettata sul cantante di Cellino San Marco. Cosa è successo? Anche quest’anno la Rai ha scelto la città di Potenza come location dello show. I cantanti che si sono avvicendati sul palco hanno dovuto fare i conti con una temperatura piuttosto rigida. A farlo notare è stata soprattutto Romina che al termine di una canzone, raggiunta da Amadeus, si è lasciata andare a una gaffe. “Ma l’anno prossimo non possiamo farlo alle Maldive?”, ha chiesto l’attrice americana, spiazzando tutti. Su Twitter infatti in molti ... Leggi la notizia su dilei

CosimoSpagnuol : RT @carlakak: Capodanno a Roma: Uno spettacolo indimenticabile. Tantissima gente entusiasta per la festa organizzata da Virginia al Circo M… - Elix98754067 : RT @carlakak: Capodanno a Roma: Uno spettacolo indimenticabile. Tantissima gente entusiasta per la festa organizzata da Virginia al Circo M… - infoitcultura : Romina Power, la dichiarazione ‘a sorpresa’ su Al Bano accende la fantasia del pubblico -