Raffaello: alle Scuderie del Quirinale di Roma la maxi mostra con 200 capolavori (Di giovedì 2 gennaio 2020) La mostra "Raffaello" alle Scuderie del Quirinale di Roma costituirà l'apice delle celebrazioni in tutto il mondo per i 500 anni dalla morte dell'artista urbinate. L'allestimento mette in scena oltre 200 opere tra dipinti, disegni e quadri di confronto per raccontare uno dei massimi geni italiani, del Rinascimento e non solo. Leggi la notizia su fanpage

Giada1512 : @ilKalu @Allampino Nemmeno nella più folle delle fantasie paragonabili alle stanze di Raffaello, al chiostro del Br… - dtella65 : RT @ANSA_ViaggiART: Si aprirà il 5 marzo, alle @Scuderie del Quirinale, la maxi-mostra monografica dedicata a #Raffaello, in occasione dei… -