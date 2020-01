PS5: Ecco come potrebbe funzionare la retrcompatibilità (Di giovedì 2 gennaio 2020) Ogni volta che una nuova console viene immessa sul mercato, una delle preoccupazioni degli acquirenti riguarda la retrocompatibilità con giochi e hardware precedenti. Chi non vorrebbe utilizzare una nuova console per riprodurre anche i giochi delle precedenti? L’argomento retrocompatibilità è molto toccato in questo periodo, sopratutto in vista del lancio della PS5 previsto per la fine dell’anno. Recentemente sono emersi in rete dei rumors interessanti riguardanti appunto la retrocompatibilità su PS5 che vi riportiamo a seguire. Retrocompatibilità su PS5 svelata? PS5 sarà in grado di riprodurre tutti i giochi PS4, o almeno questo è quanto si vocifera da tempo, ciò avverrà attraverso la GPU di PS5, la quale eseguire un downscale per limitare la frequenza di clock, velocità di RAM ed altri ... Leggi la notizia su gamerbrain

