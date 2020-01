McDonald’s, dopo 10 anni il panino è intatto: lo scatto che suscita polemica (Di giovedì 2 gennaio 2020) Lo scorso 31 ottobre ha compiuto 10 anni il panino McDonald’s più vecchio di tutta l’Islanda. Il panino è stato infatti comprato da un residente prima della chiusura della catena nell’isola e a distanza di un decennio si presenta ancora in ottima forma e ancora integro. La storia dell’ottima conservazione del celebre hamburger americano ha già fatto discutere molto la stampa internazionale. L’ultimo panino McDonald’s dell’Islanda Nel 2009 la catena americana del McDonald’s ha deciso di chiudere i soli 3 locali che aveva nell’isola dell’Islanda a causa del basso profitto. Un cliente del posto, Hjortur Smarason, molto affezionato però al celebre panino americano ha così deciso, il 31 ottobre di quell’anno, di acquistare un ultimo pranzo presso la catena. Ma al posto di consumarlo, ha voluto tenere il panino e le patatine come ricordo e conservarle in casa. Più precisamente nel ... Leggi la notizia su thesocialpost

