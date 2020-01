La crisi M5s colpisce anche i Comuni: maggioranza a rischio a Torino (Di giovedì 2 gennaio 2020) maggioranza M5s a rischio a Torino. Un consigliere lascia i grillini con i numeri che sono ‘risicati’. Basta un’assenza per far saltare i lavori. Torino – maggioranza M5s a rischio a Torino. Il nuovo anno non si apre nel migliore dei modi per la sindaca Appendino che deve fare i conti con l’incubo di una fine anticipata del proprio mandato. Il consigliere Aldo Curatella ha Comunicato il suo addio alla maggioranza. “Non era questo il MoVimento – ha detto l’ormai ex esponente pentastellato torinese citato da Repubblica – e non è più possibile restare all’interno di un contenitore che ha solo l’intestazione originaria ma è ormai molto lontano di quanto si possa immaginare“. maggioranza M5s a rischio a Torino La maggioranza pentastellata è a forte rischio a Torino. Il passo indietro di Curatella riduce ... Leggi la notizia su newsmondo

