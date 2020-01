Incidente mortale a Capodanno: padre muore in auto col figlio di 9 anni. Il bimbo ferito (Di giovedì 2 gennaio 2020) Tragico Incidente stradale, la notte di Capodanno, a Poggiomarino, nella provincia di Napoli: Giuseppe Orbuso, 47 anni, ha purtroppo perso la vita; in auto con lui il figlioletto di 9 anni, ora ricoverato all’ospedale Santobono di Napoli. Stando a quanto si apprende, l’auto sulla quale viaggiavano padre e figlio è stata centrata da un’altra vettura. Un tragico Incidente stradale, purtroppo mortale, quello che si è verificato nella notte di Capodanno a Poggiomarino, nella provincia di Napoli: la vittima è Giuseppe Orbuso, un uomo di 47 anni. In auto con lui si trovava il figlioletto di 9 anni, adesso ricoverato all’ospedale Santobono di Napoli. Stando a quanto si apprende, padre e figlio si trovavano su una Fiat 500 X e stavano percorrendo via Filippo Turati, la strada che conduce a San Giuseppe Vesuviano quando, da una stradina laterale, sarebbe spuntata un’altra vettura, ... Leggi la notizia su limemagazine.eu

