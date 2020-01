Grande Fratello Vip 4, quattro ex concorrenti nel cast (Di venerdì 3 gennaio 2020) Passano le ore e continuano ad uscire fuori nuovi scoop sul Grande Fratello Vip 4, il reality condotto da Alfonso Signorini che inizierà Mercoledì 8 Gennaio. Il cast sembrerebbe aver già entusiasmato i dirigenti ai piani alti, considerando che è stato annunciato, in via ufficiosa, un doppio appuntamento con il reality. Il venerdì infatti potremmo ritrovarci di fronte ad una seconda messa in onda del programma. Per quanto riguarda i concorrenti, sono già stati svelati diversi volti, l’ultimo proprio questa mattina. Attualmente, tra i confermati, dovremmo quindi avere Licia Nunez, Paola Di Benedetto, Aristide Malnati, Antonio Zequila, Adriana Volpe, Antonella Elia, Michele Cucuzza, Pago, Rita Rusic, Barbara Alberti, Andrea Denver e Clizia Incorvaia. Adesso però TvBlog porta alla luce una novità di quest’anno che automaticamente porterebbe ad incrementare il ... Leggi la notizia su trendit

