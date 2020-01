Ex Tronista di Uomini e Donne si è Sposata a Sorpresa! Ecco i Dettagli! (Di giovedì 2 gennaio 2020) L’ex Tronista di Uomini e Donne Anna Munafò ha chiuso l’anno spiazzando i suoi fan. La bella siciliana, che dopo l’esperienza nel programma di Maria De Filippi si è ritirata dalla tv, è convolata a nozze in gran segreto. Ecco tutti i dettagli sul matrimonio. Anna Munafò, come molti ricorderanno, è stata una Tronista di Uomini e Donne, finito il programma però, la ragazza non ha proseguito con la carriera televisiva ed ha deciso invece di lavorare nell’attività di famiglia, un mobilificio. Nonostante sia quasi scomparsa dalla tv, sui social è molto attiva e proprio su Instagram ha annunciato una bellissima notizia: il suo matrimonio con Giuseppe Saporita. Anna Munafò, per rendere i suoi fan partecipi del lieto evento ha pubblicato una foto dove la vediamo felice e sorridente in abito da sposa accanto al suo amato Giuseppe. La didascalia che accompagna lo scatto ... Leggi la notizia su gossipnews.tv

zazoomblog : Anna Munafò matrimonio a sopresa con Beppe Saporita per l’ex tronista di Uomini e donne - #Munafò #matrimonio… - zazoomblog : Anna Munafò matrimonio a sopresa con Beppe Saporita per l’ex tronista di Uomini e donne - #Munafò #matrimonio… - infoitcultura : Uomini e Donne, una ex tronista del programma si è sposata: chi è -