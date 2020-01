Elezioni in Spagna, via libera al governo Psoe-Podemos (Di giovedì 2 gennaio 2020) Elezioni in Spagna per la quarta volta in quattro anni. 37 milioni di persone sono state chiamate alle urne. Alleanza Psoe-Podemos. MADRID (Spagna) – Elezioni presidenziali in Spagna. Il Paese ha la sua maggioranza dopo il nulla di fatto con il voto di aprile. Il consiglio nazionale Erc ha dato il proprio assenso al governo formato da Psoe e Podemos. I sondaggi Le urne sono state aperte alle 9 di domenica 10 novembre 2019 e chiuse alle 20. I primi sondaggi confermano in testa il Partito Socialista anche se il premier uscente Pedro Sanchez non sembra avere la maggioranza assoluta. Per questo i media locali ipotizzano delle sorprese già nelle prime ore dopo la fine delle Elezioni. “Votiamo per la democrazia – ha detto il leader socialista all’uscita dal seggio – dopo faremo il governo”. Elezioni in Spagna, i risultati Quando sono ... Leggi la notizia su newsmondo

