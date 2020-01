Crolla marmo dal soffitto dei Musei Vaticani, 34enne colta da attacco di panico (Di giovedì 2 gennaio 2020) Crollato marmo dal soffitto dei Musei Vaticani. 34enne americana colta da attacco di panico. La turista era sopravvissuta all’attentato delle Torri Gemelle. ROMA – E’ stato un pomeriggio di paura a Roma. Intorno alle 18:15 di giovedì 2 gennaio 2020 è Crollato un pezzo di marmo dal soffitto d’ingresso dei Musei Vaticani. Una turista americana di 34 anni è stata soccorsa dal personale del 118 per un attacco di panico, fortunatamente senza particolari conseguenze. Secondo le prime informazioni, il malore potrebbe essere stato causato da un’esperienza vissuta in passato dalla stessa statunitense visto che nel 2001 è sopravvissuta all’attentato delle Torre Gemelli. Zona messa in sicurezza, Musei Vaticani aperti Il crollo ha portato i vigili del fuoco a mettere in sicurezza la zona dell’incidente. Un crollo che non ha portato particolari ... Leggi la notizia su newsmondo

