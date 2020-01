Claudia Gerini bacia Simon Clementi, l’imprenditore 48enne già presentato alle figlie (Di giovedì 2 gennaio 2020) Reticente a palesare pubblicamente la relazione con Andrea Preti, almeno all’inizio della loro storia d’amore, Claudia Gerini mostra maggiore disinvoltura nel rendere pubblica la relazione con Simon Clementi, suo ultimo compagno. Il settimanale Diva e Donna ha fotografato l’attrice in compagnia degli amici, delle figlie Rosa e Linda (di 15 e 10 anni) e del suo nuovo amore in occasione del party organizzato per festeggiare i suoi 48 anni. Imprenditore romano coetaneo di Claudia, Clementi avrebbe già conquistato la cerchia familiare della compagna, soprattutto le figlie accanto alle quali cammina disinvolto, a dimostrazione della simpatia nata spontaneamente nei loro confronti e già fiduciosamente ricambiata. Chi è Simon Clementi Simon Clementi è un imprenditore romano di 48 anni. Lontano dal mondo dello spettacolo, è proprietario del bar Jarro a Roma e dell’hotel Borgo Vista Lago ... Leggi la notizia su forzazzurri

