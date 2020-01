Cassazione - Alla guida bisogna prevedere anche i pedoni indisciplinati (Di giovedì 2 gennaio 2020) Quando si guida bisogna essere in condizione di prevedere tutti i possibili comportamenti dei pedoni ed essere in grado di evitare ogni conseguenza. Questo principio, lobbligo di attenzione (più volte pronunciato dAlla Corte di Cassazione), è stato ribadito pochi giorni fa dai giudici con lermellino nella sentenza 52071. Il testo, depositato il 30 dicembre scorso, è relativo a una vicenda di omicidio colposo provocato da una persona Alla guida di un veicolo e conferma quanto indicato pochi mesi fa, con la sentenza 34406/2019, e poco più di un anno fa con la sentenza 22033/2018.Obbligo di attenzione. Semplificando al massimo, lobbligo di attenzione si sostanzia in tre comportamenti che chiunque si ponga Alla guida deve rispettare, anche per prevenire le possibili irregolarità dei pedoni: prestare attenzione Alla strada dove si procede, o che si sta per impegnare; mantenere un ... Leggi la notizia su quattroruote

RaiNews : Le reazioni non mancano: 'Sentenza epocale' #Cannabis #Cassazione - MinaUritu : @ivorobertocarbo @BorgonzoniPres @INCAZZATA3 Dillo alla cassazione! - MTDIXIT : @Lucaaaa01 @LauraPaxia @Mov5Stelle E l'onesto innocente al primo grado che però viene tirato in ballo fino alla cas… -