Calendario MotoGP 2020: date, programma e località (Di giovedì 2 gennaio 2020) Il Calendario dei Test MotoGP 2020 sarà particolarmente fitto, i piloti avranno infatti a disposizione sei giorni di prove (escludendo lo shakedown test) in cui poter collaudatore le proprie moto in vista dell’esordio stagionale in programma poi a metà marzo in Qatar. Tutti i centauri potranno mettersi in sella ai nuovi mezzi ed effettuare tutti i collaudi del caso, provare nuove componenti, verificare possibili soluzioni per il campionato, iniziare a prendere il giusto feeling con le creature appena uscite dalle varie scuderie. Le singole giornate di Test dureranno otto ore come sempre e dunque ci saranno a disposizione complessivamente 48 ore distribuite in due finestre: 7-9 febbraio e 22-24 febbraio. Si partirà dunque con uno Shakedown Test a Sepang (Malesia) dal 2 al 4 febbraio dove verranno ufficialmente presentate le moto, poi si incomincerà a fare sul serio dal 7 al 9 ... Leggi la notizia su oasport

