Azerbaigian, 30 giorni di carcere per il rapper “Paster” (Di giovedì 2 gennaio 2020) La versione ufficiale è che Parviz Guluzadeh, in arte “Paster”, stava turbando l'ordine pubblico sotto effetto di droga. Così, il 27 dicembre, il tribunale distrettuale di Binagadi non ha potuto fare a meno di comminargli una sanzione di 30 giorni di carcere per “teppismo minore” e “disobbedienza agli ordini della polizia”. La versione dell'opposizione, invece, è che alle autorità non siano andate a genio le “rappate” del brano “Gang” (oltre 370.000 visualizzazioni dal 7 dicembre), nel quale “Paster” (...) - Mondo / Censura, , Azerbaijan, rapper, Azerbaigian Leggi la notizia su feedproxy.google

