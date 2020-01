Acquario (Di giovedì 2 gennaio 2020) Sono convinto che nel 2020 avrai l’intuito e la fortuna necessari per risolvere almeno un problema che ti affligge da molto tempo, e forse anche più di uno. Sarai più capace di abbandonare cattive abitudini, di non ficcarti in vicoli ciechi... Leggi Leggi la notizia su internazionale

filippocioni : Non saremo sardine ma pesci in un acquario con la passione di sbattere contro il vetro secondo me si. 420000 tweet,… - sigma_tao : Ancora oggi al Parco Sempione ha sede l'Acquario, una delle ultime vestigia che componevano questa sezione dell'Esp… - LisaLiveNLearn : RT @chiccolina69: Oroscopo 2020 Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Acquario, Pesci : Andrete… -