2019 Un anno in musica con tutti gli eventi (Di giovedì 2 gennaio 2020) Milano. Il repertorio locale continua ancora a dominare il mercato italiano con la bella fetta del 60,6%. È questa la Leggi la notizia su laprimapagina

Giorgiolaporta : In un anno, dalle politiche del 2018 alle europee del 2019, quelli del #Movimento5Stelle hanno allontanato 6 milion… - Pontifex_it : Ringraziamo Dio per la sua Grazia che ci ha sostenuto in questo anno e con gioia eleviamo a Lui il canto della lode. - Eurosport_IT : È stato un anno pazzesco, abbiamo provato a riassumere tutto: prendetevi 3’ per rivivere un 2019 da sogno! ???? Buo… -