Tweet, battute, citazioni e metafore: "Bergoglio spazientito" è il primo meme del 2020 (Di mercoledì 1 gennaio 2020) La reazione spazientita di Papa Francesco per una fedele che lo aveva strattonato ha fatto il giro del mondo. Pochi secondi estrapolati dalla lunga camminata tra la folla in Piazza San Pietro, in Vaticano, durante cui Bergoglio non ha risparmiato saluti e strette di mano in particolare ai più piccoli, ma che si è trasformato in un "caso" internazionale nel momento in cui dopo esser stato strattonato da una fedele ha risposto con due schiaffi sulla mano della donna. (Bergoglio è claudicante da tempo e ha – come si evince anche dalla sua andatura, un problema a un ginocchio). «A volte, perdiamo la pazienza. Anche io. E chiedo scusa per il cattivo esempio di ieri», ha poi detto Papa Francesco durante la prima omelia dell'anno, ma il gesto è ormai – nel bene e nel male – diventato virale a tal punto da diventare de facto il ...

