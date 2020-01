Si è spento Gary Mclaren, ex ingegnere della Suzuki (Di giovedì 2 gennaio 2020) Gary Mclaren morto. L’ex ingegnere della Suzuki si è spento all’età di 50 anni nella notte di Capodanno. La ricostruzione della tragedia. ROMA – Il mondo della MotoGP è in lutto. Nella notte di Capodanno è morto Gary Mclaren, ex ingegnere della Suzuki che ha abbandonato la scuderia giapponese. Una scomparsa improvvisa che ha lasciato tutti attoniti con molti team ed ex colleghi che hanno espresso la propria vicinanza alla famiglia tramite i social. Nelle prossime ore molte persone andranno a rendere omaggio ad una personalità molto conosciuta nel paddock. La sua scomparsa lascia un vuoto immenso nel mondo della MotoGP ma soprattutto in casa Suzuki che ha avuto l’ingegnere per diverso tempo. Il messaggio di cordoglio della Suzuki La notizia della scomparsa dell’ingegnere 50enne è stata data proprio dalla Suzuki con un comunicato ufficiale. ... Leggi la notizia su newsmondo

