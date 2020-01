Queste Oscure Materie trova la sua giusta dimensione nella serie HBO e rinasce: anticipazioni 1 e 8 gennaio (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Queste Oscure Materie trova nuova linfa e rinasce mettendo a segno un'ottima prima stagione. Il risultato è ottimo e se in Patria hanno già visto gli episodi della prima stagione della serie, in Italia lo faranno a partire da oggi, 1 gennaio, su Sky Atlantic e Sky Uno, regalando al pubblico una nuova vita per i romanzi di Philip Pullman che difficilmente possono essere andare bene per gli stressi vestiti che possono offrire le logiche di un lungometraggio di un paio d'ore. Il tentativo del 2007 è fallito ma non questo visto che la serie tv HBO ha pensato bene di puntare in alto, alla vastità degli universi di Pullman portando sullo schermo le leggende e la mole di materiale presente nei romanzi mettendo da parte, almeno rispetto al film, anche la componente più fantasy e sviscerando la vera essenza di Queste Oscure Materie, critica aperta nei confronti di certi aspetti della Chiesa ... Leggi la notizia su optimaitalia

