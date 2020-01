Milano | Vigili del Fuoco aggrediti durante un intervento | “ci hanno lanciato bottiglie”

Milano - Vigili del Fuoco aggrediti durante un intervento per un incendio : “Ci hanno lanciato bottiglie e rubato le chiavi dell’autopompa” : Quando sono intervenuti, i Vigili del Fuoco si sono trovati davanti a un grande rogo di rifiuti in mezzo a via Gola, a Milano, ma arrivati sul posto per spegnere le fiamme, durante i festeggiamenti della notte di Capodanno, hanno subito un agguato da un gruppo di persone: “Ci hanno accerchiato – fanno sapere a Ilfattoquotidiano.it alcuni dei Vigili del Fuoco giunti sul posto – Ci hanno tirato delle bottiglie e rubato le chiavi ...

Milano - uomo cade nello scavo di un cantiere per strada : soccorso dai vigili del fuoco : Un uomo di 49 anni è caduto in uno scavo di un cantiere in via Tadino, a Milano. La profonda buca era adeguatamente segnalata e transennata: non si sa come abbia fatto l'uomo a finirvi dentro. Per estrarre il 49enne sono intervenuti i vigili del fuoco: l'uomo è stato poi trasportato in ospedale in ambulanza e ricoverato in codice giallo.Continua a leggere

Picchia la compagna 18enne incinta per strada - arrestato dai vigili a Milano : «Sto solo mettendo le mani addosso a mia moglie» ha dichiarato l’uomo, 32enne, prima di essere ammanettato. Presenti al momento dell’aggressione la madre della ragazza e un bimbo di tre anni

Milano : picchia la compagna incinta per strada - arrestato dai vigili : Milano, 28 dic. (Adnkronos) - Lo scorso 17 dicembre la polizia locale di Milano ha arrestato in flagranza di reato M.T., un marocchino di 32 anni, mentre stava picchiando in strada la sua compagna 18enne, incinta, davanti al loro bambino di tre anni. L’accusa è quella di maltrattamenti in famiglia a

Milano - dodicenne non riesce a togliersi l’anello : intervengono i vigili del fuoco : Un anello incastrato al dito che non voleva proprio saperne di uscire. Protagonista una dodicenne di Milano, costretta ad andare al pronto soccorso per rimuoverlo. Una volta giunta nell’istituto clinico Città Studi di Milano, nessuno è riuscito a sfilarlo e così è stato reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco. I pompieri hanno deciso di utilizzare un utensile elettrico per segare l’anello e liberare la mano della ...