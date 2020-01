Lungomare, dal suk del 31 dicembre al fascino di Capodanno (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – Comincia bene il 2020 in termini di rispetto delle regole a Salerno. A differenza dell’intera giornata del 31 dicembre allorquando il Lungomare è stato invaso da distese – a perdita d’occhio – di lenzuola con sopra esposta in vendita merce di varia natura (vedi foto), durante la mattinata del 1 gennaio il servizio di pattugliamento del corpo dei Vigili Urbani ha determinato la limitazione del fenomeno alle spalliere. Il grosso di borse, scarpe, giubbini, cappelli, cover, bigotteria ecc è rimasta accatastata nei bustoni blu. Abbandonata l’immagine da suk di qualche ora prima, come per magia il Lungomare ha riacquisto il suo antico fascino. L'articolo Lungomare, dal suk del 31 dicembre al fascino di Capodanno proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

