Inter | contatti con il Tottenham per Eriksen | la situazione

Calciomercato Spal : Interesse per Berisha - contatti con la Lazio : La Spal si muove sul mercato di gennaio per provare a centrare la salvezza: contatti con la Lazio per Valon Berisha Oltre a Etrit Berisha potrebbe presto raggiungere Ferrara anche Valon Berisha della Lazio. Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, il mediano biancoceleste interessa molto alla squadra di Semplici. Berisha ha diverse pretendenti sulle tracce tra cui Brescia e Verona, dirette concorrenti della Spal nella lotta per non ...

Mafia : arresti ex pentiti - inquirenti 'mai Interrotti i contatti con i clan' : Palermo, 20 dic. (Adnkronos) - I 5 ex pentiti di Mafia arrestati al'alba di oggi dalla Squadra mobile di Messina, guidata dal vicequestore aggiunto Antonio Sfameni, secondo gli inquirenti non avrebbero mai interrotto "i contatti con i clan di Cosa nostra" dello Stretto. Sono 14 le persone finite in

Calciomercato - Mandzukic rimane in Italia : contatti Inter-Verona - la risposta del Torino all’Atletico ed i nomi per Lecce - Bologna - Fiorentina e Samp : Le squadre Italiane si preparano a scendere in campo per la nuova giornata del campionato di Serie A, un turno che preannuncia grande spettacolo ed in grado di portare indicazioni per il proseguo della stagione. Nel frattempo le dirigenze non stanno a guardare e preparano le strategie sul fronte Calciomercato, nelle ultime ore importanti aggiornamenti che riguardano le squadre di Serie A e non solo. Mandzukic – Il Milan sta ...

Livorno - ufficiale l’esonero di Breda : Filippini ad Interim - contatti con Pillon : Roberto Breda non è più l’allenatore del Livorno. La notizia era nell’aria, ora c’è anche l’ufficialità data dal club labronico con una nota sul proprio sito. “Il Club amaranto saluta Breda ringraziandolo per il lavoro svolto fino ad oggi, augurandogli le migliori fortune per il proseguimento della carriera”. La squadra labronica è ultima in classifica della serie cadetta con 11 punti frutto di 3 ...

ESCLUSIVA – Schira (Gazzetta) : ”Mertens-Inter solo contatti. Proposto anche al Dortmund” : Calciomercato Napoli: ”Mertens Proposto ad Inter e Dortumund, il belga chiede un biennale da 6 milioni netti a stagione” In giornata sono rimbalzate dal Belgio indiscrezioni che vedevano Mertens in procinto di lasciare il Napoli direzione Inter. Nicolò Schira, giornalista de La Gazzetta dello Sport nonchè esperto di calciomercato, è intervenuto ai nostri microfoni. Sulla situazione legata al belga ci ha spiegato che: ”Al ...

Mercato - parla l’Intermediario di Amrabat : ”Napoli? Tutte le squadre cercano contatti” : L’intermediario non esclude nessuna ipotesi per il futuro, ma il centrocampista è concentrato sul Verona Intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo, ha parlato Seric, intermediario di Sofyan Amrabat. Il centrocampista del Verona è entrato nel mirino del Napoli grazie al suo recentissimo stato di forma. Anche nel posticipo serale contro la Roma, il giocatore olandese si è messo in luce con un’ottima prestazione attirando verso il ...

Zlatan Ibrahimovic - "contatti mai Interrotti". Il Milan incontra Raiola ma viene gelato : chi può prenderlo : Il nome accende l'entusiasmo dei tifosi, ma non solo: il ritorno di Zlatan Ibrahimovic in Serie A sarebbe un toccasana per il prestigio del nostro campionato. Al momento, il fuoriclasse svedese si trova in vacanza con la famiglia e starebbe valutando la destinazione più gradita. In pole, come si rac

Calciomercato Inter - nelle ultime ore contatti per Giroud e De Paul : Calciomercato Inter – L’Inter si prepara per la nuova giornata del campionato di Serie A, il club nerazzurro continua il duello per lo scudetto con la Juventus. Il tecnico Antonio Conte ha chiesto nuovi rinforzi per il mercato di gennaio, almeno due calciatori per aumentare la qualità della squadra. Si avvicina sempre di più l’arrivo di Giroud che rappresenterebbe una valida alternativa, Conte lo conosce bene per averlo ...