Emergenza incendi in Australia, 18 morti (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Emergenza incendi in Australia: 18 morti. Massiccia operazione di soccorso per le persone rimaste intrappolate sulla spiaggia. SIDNEY (Australia) – Non si ferma l’Emergenza incendi in Australia. Roghi che nelle ultime settimane stanno devastando un territorio con 18 persone che hanno perso la vita. La maggior parte delle vittime sono soccorritori che sin dal primo giorno stanno cercando di circoscrivere le fiamme. Un compito non semplice visto che questi incendi boschivi dallo scorso settembre hanno bruciato tre ettari dallo scorso settembre. Oltre 50mila sfollati Le fiamme avanzano senza sosta e in alcune zone lambiscono anche le abitazioni. Lo Stato più colpito è quello del Nuovo Galles del Sud con oltre duemila pompieri al lavoro per spegnere più di cento incendi. Con il bilancio che rischia di aggravarsi nelle prossime ore. Migliaia di persone sono state ... Leggi la notizia su newsmondo

