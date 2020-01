Elettra Lamborghini a Sanremo 2020 (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Tra i 22 Big in gara alla 70esima edizione del Festival di Sanremo, in programma dal 4 all'8 febbraio 2020, con diretta su Rai1 e conduzione di Amadeus, c'è anche Elettra Lamborghini. Visualizza questo post su Instagram Ebbene si... È tutto vero!!! Leggi la notizia su blogo

trash_italiano : Elettra Lamborghini sposa Afrojack: l'annuncio via social - yaygouuhogwards : RT @emavocado: L’unico riepilogo dell’anno che ho visto è stato quello di Elettra Lamborghini perchè mi fa morire ma SOPRATTUTTO PER QUESTO… - accio_liam : RT @ventunopiloti: adesso, immaginate: è febbraio 2020. l’italia è a rotoli, il mondo è in fiamme. poi, dal nulla, su rai 1, ecco la rispos… -