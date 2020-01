Dove stanno passando Capodanno i politici? Salvini sulla neve a Bornio, Di Maio a Madrid, Renzi nella sua Firenze invece Zingaretti a Assisi (Di mercoledì 1 gennaio 2020) In questi ultimi anni la politica sta destando molto più interesse del passato. In molti si chiedono Dove hanno passato i vari leader la fine dell’anno e Dove stanno passando Capodanno. L’interesse degli italiani ricade soprattutto su Di Maio, Salvini, Renzi, Zingaretti, Conte e Giorgia Meloni. Per il Natale sembra quasi un obbligo passarlo a casa ma a Capodanno anche i politici si sentono più liberi di passarlo anche in qualche capitale estera. L’unico che per impegni istituzionali non si è mosso da Roma è il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha tenuto dalla sua residenza capitolina il tradizionale discorso di fine anno, rinunciando a un ritorno alla sua Sicilia. Invece le altre due cariche dello Stato, Elisabetta Casellati, presidente del Senato e Roberto Fico, presidente della Camera sono ritornati nelle loro città di origine. La Casellati a Verona ... Leggi la notizia su baritalianews

