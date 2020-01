Dialogo tra Montalbano e Catarella sul primo dell’anno e sui cani espiatori (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Si eri risvigliata a Marinelle con il mala di capa furte: Livi eri nel litta con iddo ed havivano fatto paci. Muntilbano stava per susirisi quanno sunai il tilifona che gli facitta sbattiri il frino. “Chi mintula iè?”. “Sugno ia – Catarelli; nuta onomastiche di Catarelli – dutturi”. Muntilbano: “Catarè, ma lo sapi che sugno le cinqua di matina?”. C: “Lo sapio, dutturi, ma lia vuliva fari l’auguria pe primma”. M: “E primma si arrivata!”. C: “Allura auguria di granni cusa”. M: “Catarè, ma tu che ne pinsa del Capudanna?”. C: “Il Capudanna passai dutturi: ura il primera dell’anna iè”. M: “Allura che pinsa del primera dell’anna?”. C: “Che havia da pinsari?”. M: “Vulevo diciri: omnia chesta mutuperia havia un sensa?”. C: “Che sensa debba haviri: finisci ‘na cusa e ne cumincia n’ata”. M: “Ma chella che finiscia è la stissa cusa de aiera”. C: “Nonsi dutturi: da hodie la binzina accosta di chiù, ... Leggi la notizia su ilnapolista

