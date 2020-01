Dal 7 gennaio via alle iscrizioni: tutte le novità e gli errori da evitare (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Ancora qualche giorno e per i circa 1,5 milioni di famiglie e studenti si avvicina il tempo della scelta della scuola per il prossimo anno Leggi la notizia su ilsole24ore

FcInterNewsit : From UK - Eriksen ha già deciso: via dal Tottenham a gennaio. Inter davanti a Real Madrid e Man. Utd - bambinogesu : Il primo gennaio del 1968 Papa Paolo VI celebra la messa in Ospedale. Per l'occasione vengono portati alcuni lettin… - GassmanGassmann : Dal 9 gennaio a Modena riparte la tournée de IL SILENZIO GRANDE di @MdGOfficial ,mio spettacolo con @MaxGalloClub… -