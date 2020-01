Come si fa la puntarella alla romana perfetta (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Primo passo: comprarle al mercatoTogliere le cime, ma non buttarleTagliare i germogli a listarelle sottiliE' tempo di aggiungere saporeNon dimenticate il condimentoSi possono accompagnare con carne o pesceEsaltano gamberi e aranciaQuando la verdura si preferisce cottaLe puntarelle non sono una verdura a sé, ma una parte, e per la precisione sono i germogli di una particolare varietà di cicoria, la catalogna (a Roma noto Come “cicorione”). Un ortaggio che si conosce dalla notte dei tempi (pare sia citato in uno scritto del 1550 a.C.); ne parla in «tempi più recenti» Plinio il Vecchio Come di una verdura nota nell’antico Egitto, mentre Galeno di Pergamo, i cui studi hanno dominato la medicina occidentale per 13 secoli, fino al Rinascimento, la consigliava Come rimedio alle malattie del fegato. Delle puntarelle si usano solo i talli, cioè i germogli che crescono nella ... Leggi la notizia su vanityfair

