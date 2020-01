Come installare le estensioni di Chrome nei browser alternativi (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Grazie alla compatibilità quasi totale, possiamo installare le estensioni di Chrome in qualsiasi browser basato su Chromium. Google Chrome è ancora il browser più popolare del mondo, ma pochi sanno che in realtà ne esiste anche una versione Open Source chiamata Chromium. Che, fra le altre cose, permette di utilizzare le estensioni di Chrome. Per la verità, le cose sono un po’ più complesse: Chromium infatti è un progetto Open Source articolato, che permette agli sviluppatori di essere usato Come base per la creazione di altri browser. Questo spiega sia perché negli ultimi anni siano nati moltissimi nuovi browser alternativi, sia perché alcuni progetti storici, Come Opera o il browser Edge di Windows 10 siano passati o stiano passando a questa tecnologia. In pratica, l’unico “big” a rimanere fuori da questo ambito è Firefox di Mozilla, che continua a ... Leggi la notizia su newsmondo

