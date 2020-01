Classifica Tournée 4 Trampolini 2020: Ryoyu Kobayashi, Geiger e Kubacki in lotta dopo Garmisch-Partenkirchen, si avvicina Lindvik (Di mercoledì 1 gennaio 2020) I tre grandi favoriti della Tournée dei 4 Trampolini 2020 rimangono sul podio della Classifica generale anche dopo la seconda gara, quella di Garmisch-Partenkirchen. Pur perdendo qualcosa, infatti, il giapponese Ryoyu Kobayashi rimane al primo posto della graduatoria con 6.8 punti di vantaggio sul tedesco Karl Geiger e 8.5 sul polacco Dawid Kubacki. L’unico che ha i numeri per poter impensierire il trio di testa è il vincitore di oggi, il norvegese Marius Lindvik, mentre tutti gli altri, a partire dall’austriaco Stefan Kraft, appaiono irrimediabilmente senza speranze. Da segnalare l’ingresso in Classifica di Federico Cecon. Classifica TOURNÈE 4 Trampolini 2020 dopo GARMISCH-PARTENKIRCHEN: 1. Ryoyu Kobayashi (Giappone) 587.2 2. Karl Geiger (Germania) 580.9 3. Dawid Kubacki (Polonia) 578.7 4. Marius Lindvik (Norvegia) 568.3 5. Stefan Kraft (Austria) 556.3 6. Markus ... Leggi la notizia su oasport

LuciaMal66 : RT @SHINeeItalia: [??] Nel 2019, #Taemin è l'artista solista maschile n. 1 coreano che ha organizzato la maggior parte dei concerti in Giapp… - _shaaawol_ : RT @SHINeeItalia: [??] Nel 2019, #Taemin è l'artista solista maschile n. 1 coreano che ha organizzato la maggior parte dei concerti in Giapp… -