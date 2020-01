Casarano, calciatore di 18 anni muore stroncato da un tumore (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Luca Sablone Il decesso è arrivato dopo un intervento chirurgico. Il presidente della Lega Dilettanti: "Un lutto terribile, ma lui giocherà per sempre con noi" Una morte terribile, considerando anche l'età a cui è avvenuta. stroncato da un tumore: è morto così a soli 18 anni Raffaele Santagata, il calciatore considerato tra i migliori under della Serie D, dove giocava con la maglia del Casarano. Il decesso è tristemente arrivato in seguito a un intervento chirurgico disperato, al quale il ragazzo è stato sottoposto all'ospedale Cardarelli di Napoli. Da fine novembre Lello, il soprannome dato dagli amici, non figurava più nell'elenco dei convocati: lo staff tecnico aveva giustificato le assenze con un semplice "attacco febbrile", ma il riserbo mantenuto dal club sulle condizioni del giovane avevano iniziato subito a destare preoccupazione. Il tutto per poi concludersi con un ... Leggi la notizia su ilgiornale

